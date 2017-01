Belen Rodriguez, eccola in versione "teen"

10:04 - "Bellissima ieri come oggi", scrivono in tanti, ma c'è anche chi lancia la provocazione: "Molto diversa senza i ritocchini" e ancora "Eri più bella al naturale"... Belen posta un collage di scatti di quando aveva 18 anni e i follower si scatenano. "Tanti anni fa... 18anni, teen", cinguetta la showgirl argentina, che appena maggiorenne mostra già tutta la sua sensualità e il suo fascino.

Classe 1984 Belen Rodriguez non sembra molto cambiata. La sua irresistibile bellezza è rimasta invariata. Negli anni qualche ritocchino, mai negato dalla stessa showgirl, ha smussato dove era necessario e aggiunto centimetri di seduzione là dove i paparazzi amano puntare il loro obiettivo. Risultato? Miss Rodriguez è una delle donne più amate e ammirate dello showbiz.



Fanatica dell'estetica ed esibizionista convinta: "Se ho un brufolo non esco di casa!", per lei apparire al meglio, impeccabile e senza difetti è un must. Truccata o in versione casalinga, elegante per le grandi occasioni o con un look casual e sportivo, in bikini, lingerie o tutta coperta, non c'è uno scatto in cui non appaia in tutta la sua perfezione. E il social è il suo canale di diffusione dell'immagine preferito.

Vetrina autocelebrativa per eccellenza, su Instagram Belen si scatena e nutre tutto il suo innato bisogno di piacere.