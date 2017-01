Belen Rodriguez, un lato B che è un capolavoro

09:56 - L'estate non è ancora cominciata, ma il lato B di Belen in bikini si aggiudica già la pole position fra i sederi delle star paparazzate al mare. Sdraiata in piscina ad Ibiza la showgirl argentina mostra le sue curve mozzafiato, che negli anni sono rimaste immutate.

Era il 2004 quando la bella argentina cominciava la sua avventura italiana. Da allora, a suon di fidanzati celebri, da Borriello a Corona, piccole trasgressioni, tanta grinta e determinazione, la showgirl ha fatto molta strada. Il leit motiv della sua carriera? Le sue forme da capogiro.



Lato B su tutto. Tonico, scultoreo e scolpito il fondoschiena di Belen tiene banco da quasi dieci anni. Inguainato in jeans stretti, minigonne o shorts, che ne sottolineano le curve sinuose o esibito in lingerie e bikini, tanga e perizoma, che ne accentuano la provocante sensualità. I paparazzi l'hanno fotografato in tutte le posizioni e da tutte le angolature. Ecco una vera e propria "retro-spettiva" del sedere più bello dello showbiz.