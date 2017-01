Belen Rodriguez mezza nuda

10:16 - Sguardo da gatta, forme in vista, gambe lunghissime e capelli sciolti. Belen Rodriguez posa e presta il suo corpo, ancora una volta, per una campagna pubblicitaria. Di lingerie, ovviamente, regalando poi ai suoi fan gli scatti in bianco e nero del backstage. Bellissima, sensuale e provocante quanto basta, l'argentina stuzzica senza mai aver paura di stancare... La sua vita "da favola" continua, sempre sotto gli occhi di tutti.

Seguirla "passo passo" è una fatica. Lei, tra shooting, marito, figlio, amiche e i famosi "selfie" ha davvero una giornata piena. Impegnata sul palcoscenico di Colorado e negli studi televisivi del suo primo programma come conduttrice, mamma a tempo pieno del piccolo Santiago - a cui dedica ogni suo momento libero - Belen sembra davvero instancabile. Poche le foto con Stefano De Martino, ma buone: sempre super sexy, sempre piene di frasi d'amore.



La palestra la mattina presto, prima del risveglio di Tati, dà i suoi frutti e la Rodriguez è ancora più bella. In questi scatti per Jadea l'argentina mostra tutta la sua carica erotica, tra curve e nudità, senza mostrarsi davvero, maliziosa e civettuola come solo lei sa essere.