Alessia Reato in bikini per... lavoro

14:10 - La sua carriera non si è certo fermata sul bancone di Striscia, anzi. Dopo le varie ospitate e passerelle, Alessia Reato è stata scelta da Yamamay per essere una delle testimonial della linea di beachwear. La bellissima mora posa instancabile sotto il solleone indossando i bikini della collezione, sfoggiando un corpo davvero super sexy.

Insieme a lei c'è un'altra Alessia, la Ventura, che di pose in due pezzi se ne intende. E allora, divertite e divertenti, giocano a fare le femme fatale in uno dei paradisi terrestri più belli. Lontane dai gossip, che vedono l'ex letterina pronta al suo ritorno di fiamma con Pippo Inzaghi, le due more lasciano che a parlare siano i loro bellissimi corpi.