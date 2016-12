Volvo al lavoro per la V90 Cross Country

La prima Cross Country fu sviluppata da Volvo nel 1996, esattamente 20 anni fa, e abbinava flessibilità e robustezza. Il modello si chiamava V70 Cross Country e si basava ovviamente sulla V70. Il successo fu immediato, perché in unʼepoca in cui i Suv ancora marciavano incerti sui mercati globali, le grandi wagon 4x4 mostravano la capacità di affrontare al meglio tutti i tipi di fondo stradale, dai sentieri fangosi alle strade coperte da neve alta. La prima generazione restò in produzione fino al 2000, lasciando poi il posto alla seconda serie (2000/2007), che si caratterizzava per la linea più audace e la maggiore altezza da terra.