Tradizione e modernità, la nuova Volvo V60

La tradizione di grandi station wagon Volvo torna in auge con la nuova V60 . Una carrozzeria che ha segnato la storia della Casa svedese, perché le familiari svedesi sono sempre state sinonimo di robustezza, affidabilità, spaziosità senza limiti e versatilità. Oggi la nuova Volvo V60 mischia le carte col segmento dei Suv, perché condivide la piattaforma produttiva dellʼ XC60 , fresco di lancio sul mercato italiano.

La seconda generazione di V60 conferma lʼeccellenza dei suoi livelli di abitabilità, comfort e di tecnologia di sicurezza. Le linee sono gradevoli e la funzionalità promette di essere al top del segmento D. Il sistema Pilot Assist aiuta il conducente in fase di sterzata, accelerazione e frenata, intervenendo laddove chi guida non lo faccia. La novità è che il dispositivo si attiva ora fino a una velocità di 130 km/h. Sul fronte della sicurezza viene potenziato il sistema di frenata dʼemergenza automatica City Safety e debutta il Runoff Road Mitigation, che riduce l’impatto in caso di uscita dalla carreggiata. Il correttore di traiettoria e lʼassistente di traffico migliorano ulteriormente il livello di sicurezza di chi è a bordo dell’auto e dei pedoni che stanno fuori.