12 gennaio 2018 08:30 Le famiglie svedesi testano le Volvo a guida autonoma In dotazione il Suv XC90 con sistemi di guida assistita

Saranno le famiglie svedesi a collaudare le prime Volvo a guida autonoma, sotto la costante osservazione dei tecnici della Casa automobilistica. Un test di lunga durata, che inizia con due belle famigliole di Goteborg ‒ gli Hain e i Simonovski ‒ composte entrambe da due adulti quarantenni e due figli minorenni, che hanno avuto a disposizione una Volvo XC90 dotata dei più evoluti sistemi di guida assistita.

Volvo XC90 a guida assistita Ufficio stampa 1 di 18 Ufficio stampa 2 di 18 Ufficio stampa 3 di 18 Ufficio stampa 4 di 18 Ufficio stampa 5 di 18 Ufficio stampa 6 di 18 Ufficio stampa 7 di 18 Ufficio stampa 8 di 18 Ufficio stampa 9 di 18 Ufficio stampa 10 di 18 Ufficio stampa 11 di 18 Ufficio stampa 12 di 18 Ufficio stampa 13 di 18 Ufficio stampa 14 di 18 Ufficio stampa 15 di 18 Ufficio stampa 16 di 18 Ufficio stampa 17 di 18 Ufficio stampa 18 di 18 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il progetto si chiama Drive Me e prevede che le due famiglie guidino il grande Suv sulle strade pubbliche di Goteborg e dintorni, comunicando poi le loro impressioni agli ingegneri di Volvo Cars. Dati preziosi per vedere lʼeffettiva utilità e grado di sicurezza di queste vetture super evolute, che fanno tutto da sole ma, al tempo stesso, chiedono al guidatore una presenza costante in termini di osservazione e monitoraggio delle funzioni attivate. Guidatori che nella prima fase dovranno sempre avere le mani sul volante e, man mano, passare allʼutilizzo dei vari dispositivi. Le XC90 in dotazione sono anche fornite di una serie di telecamere e sensori per monitorare la condotta dei conducenti e fornire informazioni sull’ambiente circostante.

Goteborg è una grande città, la seconda di Svezia, e lʼordinario utilizzo dellʼautomobile per andare al lavoro, accompagnare i figli a scuola, fare la spesa ecc., richiede sforzi notevoli quanto a traffico e regole della circolazione da rispettare. Il progetto Drive Me si allargherà questʼanno con altre tre famiglie, ma Volvo stima di coinvolgere un centinaio di guidatori nellʼarco dei prossimi 4 anni. Il 2021 è una data importante per il costruttore scandinavo, che intende sviluppare auto completamente autonome e pronte per la commercializzazione entro quella data.