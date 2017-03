Volvo, la nuova XC60 sterza da sola (se serve!)

Volvo arriva al Salone di Ginevra con la seconda generazione del Suv XC60 . Un classico ‒ un milione di unità vendute in 9 anni, un modello che vale il 30% dei ricavi Volvo ‒ ma rinverdito al punto da essere il nuovo punto di riferimento globale in fatto di elettronica avanzata e assistenza di guida.

La nuova Volvo XC60 fa suoi i più evoluti sistemi di sicurezza oggi disponibili, tra cui la sterzata automatica inserita nel pacchetto City Safety. Quando lʼauto avverte un pericolo e il guidatore si rivela lento nei riflessi, il Suv sterza da solo, ovviamente dopo aver considerato la presenza di altri veicoli da dietro o in senso opposto di marcia. Il supporto alla sterzata opera tra i 50 e i 100 km/h. Non è lʼunica dotazione in più (ma che dotazione!) del veicolo, che si fregia anche del rielaborato sistema di rilevamento degli angoli ciechi (Blind Spot Information) e porta al debutto l’Oncoming Lane Mitigation, che sfruttando proprio il sistema di sterzata automatica ottimizza il dispositivo anti-collisioni frontali.