10 ottobre 2017 09:40 Volvo XC60, ambizioni di conquista Il 50% dei clienti italiani è alla prima Volvo

Cʼè unʼaria nuova in Volvo. Si percepisce dallʼentusiasmo dello staff italiano che i nuovi proprietari cinesi (Geely) investono eccome, e i risultati si vedono. In primis con la nuova XC60, il Suv medio del brand, ma che per stile e contenuti, piacere di guida e tecnologia, è un modello di fascia altissima, costruito peraltro sulla piattaforma della XC90.

Tgcom24 è andata a Bologna per provare la seconda generazione di Volvo XC60 nelle versioni D4 e D5 a gasolio. Le linee esterne sono robuste e filanti, pur mantenendo gli elementi essenziali e le proporzioni della prima XC60. Il cui successo è dimostrato dal milione di pezzi venduti e dal fatto che conta per il 30% del fatturato globale Volvo. Gli interni sono super rifiniti, luminosi in perfetto stile Volvo e zeppi di tecnologia: fa effetto il touch screen verticale, un vero e proprio iPad da salotto. I sistemi di assistenza attiva alla guida sono ormai ad un passo dalla guida autonoma e messi alla prova dimostrano di funzionare bene, sʼinseriscono con semplicità ma certo bisogna imparare a conoscerne i limiti e lʼoperatività.

Quattro i motori, tra cui due Diesel e un motore ibrido. Il modello di punta per lʼItalia prevede la trazione integrale abbinata al motore D5 turbodiesel da 235 CV. Col quale ci siamo divertiti! Nonostante la mole imponente (4,7 metri di lunghezza e 1.740 kg), il Suv corre via liscio e leggero e affronta rapido anche i tratti misti delle colline intorno al capoluogo felsineo, ricchi di curve e saliscendi non proprio agevoli. E poi lʼelettronica asseconda tutto con facilità, ce ne ha dato un saggio già in città il City Safety, che non solo arresta il veicolo se noi siamo distratti, ma ha pure il supporto di sterzata che corregge la traiettoria scartando a destra o sinistra per evitare lʼincidente. Il top è però il Pilot Assist, lʼassistente di guida già noto sulla XC90, in grado di gestire lo sterzo e la frenata fino a una velocità di 130 km/h, su strade dotate di segnaletica ben definita.