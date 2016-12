28 agosto 2015 Toyota e Lexus: 8 milioni di ibride! Tante vendute dal colosso nipponico in 18 anni

La grande sfida tra i gruppi Volkswagen e Toyota per la leadership mondiale dei costruttori auto si gioca anche sullʼalimentazione ibrida. E il giapponese è davanti di parecchie spanne. Nel 1997 fu messa in vendita la prima Prius e da allora sono 8 milioni i veicoli ibridi Toyota immatricolati nel mondo. Un milione soltanto negli ultimi dieci mesi, perché le Toyota e Lexus ibride vanno forte in alcuni Paesi, e in California la Prius è stabilmente nella top ten mensile dei modelli più venduti.

LʼEuropa a dire il vero è un tantino meno interessata dalle auto ibride. Forse perché abituati a guidare auto piccole e già meno inquinanti delle macchinone americane, ma anche questo è opinabile, perché delle otto milioni di auto ibride vendute nel mondo Toyota ne ha immatricolate 3.887.800 in Giappone. Poi arriva il Nord America con 2.789.100 unità e soltanto 930.100 le consegne in Europa. LʼItalia è un poʼ il fanalino di coda, almeno tra i Paesi più avanzati: soltanto 75 mila unità dal 2000 al 31 luglio 2015. Ma oggi il 30% delle vendite Toyota in Italia riguarda vetture ibride (la Yaris è la più venduta) e lʼintera gamma Lexus, dal 2013, è proposta esclusivamente con la doppia alimentazione benzina/elettrica.