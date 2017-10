Suzuki, proiezione sul futuro e tradizione (manga)

Carrozzeria compatta, trazione elettrica e quattro ruote motrici sono alla base del concept Suv e-Survivor , che rilegge in forme nuove la tradizione legata a Jimny e Vitara. Non meno accattivante è il crossover wagon XBee (da leggersi “cross-bee”), che sperimenta volumi e proporzioni inedite nel segmento medio, dove dimostra anche una enorme flessibilità con le distinte versioni Outdoor e Street. Suzuki definisce la XBee un condensato perfetto di maneggevolezza, stile e attitudine al fuoristrada leggero. Funzionalità e spaziosità sono bene incarnate dai nuovi monovolume Spacia e Spacia Custom , prototipi dallʼimbattibile rapporto tra dimensioni esterne e abitabilità.

Menzione a parte merita la Swift Sport, la versione più dinamica della compatta Suzuki, seconda soltanto alla Vitara per vendite in Europa. Lʼabbiamo già vista al Salone di Francoforte un mese fa e adesso la vediamo in questo video che ricalca la tradizione giapponese dei manga. Segno della caratterizzazione di questo modello, che esalta il DNA sportivo del brand. Ma Swift è uno dei modelli più interessanti dal punto di vista tecnico per Suzuki, perché sul progetto vengono studiate tante innovazioni, come la trazione ibrida che abbiamo visto di recente sulla Swift Hybrid Allgrip (da Tgcom24 provata).