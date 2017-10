22 ottobre 2017 09:50 Suzuki Swift sbanca il segmento B con la Hybrid AllGrip Unʼauto estrosa, vivace, facile da guidare

Il 4x4 Fest di Carrara ha chiuso la 17° edizione con oltre 33 mila visitatori. Lʼoccasione ha permesso a Tgcom24 di provare la nuova versione Hybrid Allgrip della Suzuki Swift. Un bel “giocattolino”, estroso, pratico, facile da guidare, con la trazione integrale e lʼalimentazione ibrida. Insomma, una rarità per il segmento B, dove la Yaris Hybrid (per dirne una) non ha la trazione 4x4. Con la “suzukina” siamo andati da Firenze fino a Carrara.

Lʼaspetto principale della vettura sta nel motore 4 cilindri 1.2 benzina coadiuvato da un motore elettrico che ne aumenta lʼefficienza, senza limitarne il potenziale dinamico. La Swift Hybrid 4WD Allgrip vanta un primato davvero speciale: è l’unica auto ibrida e 4x4 sul mercato a essere lunga meno di 4 metri. La praticità deriva dal fatto che al pilota non viene chiesto nulla per sfruttare le qualità tecniche della vettura: il sistema Allgrip a 4 ruote motrici si attiva in automatico quando le esigenze lo richiedono, altrimenti viaggia di norma a trazione anteriore. Il giunto viscoso è pronto però a trasferire fino al 50% della coppia alle ruote posteriori, quando le anteriori perdono aderenza. Anche sul motore elettrico il guidatore non deve fare alcun intervento: il sistema ibrido valuta da sé quando e come assistere il 4 cilindri termico.

Sulle strade veloci la nostra Suzuki si comporta egregiamente, rispondendo pienamente alle attese. Tiene bene la strada, va bene nei sorpassi, è unʼauto frizzante e spiritosa, soltanto non chiedetele velocità di punta esagerate. Nel misto delle strade di campagna toscane dà forse il meglio di sé: va via rapida e senza affanni, trovandosi a suo agio come fosse in città, questa sì lʼhabitat naturale della versione Hybrid Allgrip della nuova Swift. Sulle strade sterrate dimostra un ottimo handling, è maneggevole e le ruote da 16 pollici non mollano mai la presa sul terreno. Di serie è previsto pure lʼHill Hold Control. Anche in fuoristrada risponde egregiamente e ciò dà sicurezza e stabilità.

Lʼallestimento Top (quello che abbiamo provato) comprende di serie i sedili anteriori riscaldabili, il touchscreen da 7 pollici con integrazione degli smartphone Apple e Android e connettività Bluetooth, il navigatore con mappe 3D, la telecamera posteriore e il climatizzatore automatico. Di serie anche lʼAdaptive Cruise Control, che sfrutta un radar a onde millimetriche per gestire automaticamente la distanza di sicurezza.