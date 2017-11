Suzuki nuova Swift Sport al Salone di Francoforte

Suzuki prepara il lancio, anche in Europa, della nuova Swift Sport . È forse, dopo Vitara, il suo modello più rappresentativo: giovane, dinamico, moderno nel look e nelle soluzioni tecniche. La nuova Swift Sport farà il suo debutto il prossimo 12 settembre, in occasione del Salone Auto di Francoforte 2017 .

Se la versione Sport esalta il DNA sportivo del brand, il modello Swift è uno dei più interessanti dal punto di vista tecnico per Suzuki. In Giappone, il mese scorso, è stata infatti svelata una versione ibrida con cambio automatico che mira a raggiungere nuovi obiettivi in termini di efficienza consumi ed emissioni, sistemi di trazione e trasmissione, rispetto dellʼambiente e dei nuovi standard di mobilitò che stanno prendendo piede in tutto il mondo. Pesante meno di 1.000 kg, la nuova Suzuki Swift ibrida promette di fare fino a 32 km con un litro di benzina. Tra le dotazioni, i paddles al volante per le cambiate in modalità manuale, il Dual Sensor Brake Support (DSBS) per mitigare gli esiti di un incidente e sensori al laser per il rilevamento di veicoli e pedoni.