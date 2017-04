Nuova Suzuki Swift, piccola idea sportiva

Suzuki Swift terza generazione e Tgcom24 è andata in Costa Azzurra per un primo banco di prova. La grande novità è che è unʼibrida “Smart”, cioè ha un ausilio elettrico da 3 kilowatt di potenza in più, che le servono per dare una spintarella in più in partenza e in accelerazione, diminuendo i consumi. Non è unʼibrida a tutto tondo, perché in elettrico non permette alcuna autonomia di marcia.