Suzuki Swift, ancora più leggera e agile

Portare la leggerezza e lʼagilità agli estremi. Ci riesce Suzuki, che al Salone di Ginevra presenta il restyling della Swift, la terribile “baby” nipponica molto amata in Europa. Più corta di 10 mm rispetto al precedente modello, ma con 20 mm di passo maggiore e quindi abitabilità superiore, la nuova Swift è stata alleggerita addirittura di 120 chili, finendo per pesare appena 840 kg! Ciò che esalta ulteriormente le prestazioni dei vivacissimi motori in gamma.