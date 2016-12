Subaru partner dei Parchi Nazionali Usa

Subaru è partner del più bel film naturalistico dellʼanno: "Natural Parks Adventure" . Una vera magia in 3D per schermi IMAX che scruta la bellezza del paesaggio americano, selvaggio, affascinante, multicolore. Unʼoccasione per celebrare i 100 anni del National Park Service negli Stati Uniti .

In questo video vediamo il promo del film, firmato da MacGillivray Freeman Films con la collaborazione di Brand USA e degli sponsor Subaru ed Expedia. Girato in oltre 30 parchi Usa da Greg MacGillivray (già regista di "The Living Sea”, "Dolphins”, "Everest”), il film sorvola con tecniche raffinatissime canyons rosso fuoco, picchi di montagna, quei landscape che costituiscono un tesoro naturalistico unico al mondo. Lʼobiettivo del film è anche di invogliare il pubblico alla scoperta dei 400 parchi nazionali americani, perlopiù sconosciuti, visto che la maggior parte affolla in grandi numeri i più celebri, da Yellowstone a Yosemite al Glacier National Park. "National Parks Adventure cattura la stupefacente bellezza della nostra natura e ci rimanda a quei paesaggi che sono parte essenziale dello spirito umano", spiega Robert Redford, voce narrante del film, che ha avuto la sua premiere mondiale allo Smithsonian National Museum.