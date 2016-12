Renault Zoe 40, lʼautonomia sale a 400 km

Per crescere in Europa nel settore dei veicoli elettrici, occorre convincere gli automobilisti che le batterie cariche, al pari dei combustibili fossili, assicurino autonomie di marcia per centinaia di chilometri. Lo sa bene Renault , che per la sua best-seller elettrica Zoe ha predisposto le nuove batterie da 41 kWh ‒ sviluppate in Francia insieme a LG ‒ che di chilometri ne garantiscono fino a 400.

In Italia la nuova Renault Zoe Z.E. 40 è super accessoriata, con sellerie in pelle, sedili anteriori riscaldabili e un impianto audio Bose. Costa 25.000 euro in versione Flex (con la batteria a noleggio) e 33.000 euro con batteria in acquisto. Qual è la differenza? Le batterie nel corso degli anni tendono a usurarsi e il noleggio è una formula conveniente per chi usa lʼauto per pochi km al giorno: la formula Flex parte dai 69 euro al mese di canone dʼaffitto per percorrenze annue di 7.500 km e sale di 10 euro in 10 euro per chi ha esigenza di percorrere maggiori. In Francia, dove il segmento è molto più avanti, potrebbe convenire anche lʼacquisto, visto che gli incentivi del governo di Parigi arrivano fino a 10.000 euro se si rottama unʼauto diesel vecchia più di 10 anni! E così la nuova Zoe 40 costa a partire da 13.600 euro.