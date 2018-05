Renault Captur, arrivano le Sport Edition

Renault ha lanciato sul mercato italiano la Captur Sport Edition , versione di mezzo nella gamma del B-Suv e caratterizzata per il look dinamico. Lʼoccasione ha però permesso a Renault Italia di semplificare la gamma di tutti i suoi modelli e di lanciare anche le nuove motorizzazioni Euro 6c , in pratica lʼaffinamento dello standard sulle emissioni che entrerà in vigore nellʼUE nel settembre 2019.

Ma andiamo a conoscere le due versioni Sport Edition e Sport Edition2 di Captur, crossover best-seller di categoria sul nostro mercato. Spiccano allʼesterno i cerchi in lega diamantati da 16 pollici e i vetri privacy, mentre allʼinterno ci sono sellerie Black e interni color Chrome. Di serie sono i sensori e la telecamera di parcheggio posteriore, ma anche il navigatore Smart Nav Evolution con radio DAB, per un pacchetto tecnologico di livello premium. A listino questa versione parte da 18.950 euro, chiavi in mano. L’allestimento Sport Edition2 aggiunge ancora qualcosina: i fari Full LED anteriori, i cerchi in lega da 17”, i tessuti parzialmente in pelle e il sistema R-Link Evolution Europa con sensori di parcheggio anteriori. Prezzi da 20.250 euro.