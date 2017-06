5 giugno 2017 08:25 Renault Captur, il progetto si evolve Leader di mercato tra i Suv di segmento B

Quattro anni e 92.500 immatricolazioni dopo (soltanto in Italia!), Renault Captur si rinnova. Un fenomeno, un boom quello dei piccoli Suv di segmento B, cui tutti i costruttori guardano perché è lì che si stanno registrando i maggiori incrementi di crescita. E il modello francese affronta la sfida da leader, primo per vendite nella categoria degli Urban Suv.

Ecco il nuovo Renault Captur 1 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 2 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 3 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 4 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 5 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 6 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 7 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 8 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 9 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 10 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 11 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 12 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 13 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 14 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 15 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 16 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 17 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 18 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 19 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 20 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 21 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 22 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur 23 di 23 Ufficio stampa Ufficio stampa Ecco il nuovo Renault Captur leggi dopo slideshow ingrandisci

Si tratta di crossover che hanno sì lʼassetto rialzato e il look dei Suv, ma per il resto sono delle “normali” vetture compatte, facili da guidare e con costi di gestione a misura di city car. Tgcom24 ha provato il nuovo Captur a Roma nelle due motorizzazioni 1.5 dCi 110 CV e TCe benzina 120 CV. Entrambe turbo e con prezzi allineati intorno ai 21.000 euro di partenza. Renault sa cosa vogliono gli automobilisti europei e così Captur offre tanto comfort e la miglior tecnologia di bordo, per unʼesperienza di guida proprio piacevole. Ottima la visibilità, grazie alla posizione di guida alta e allʼampio parabrezza. Esteticamente il design è di quelli che seducono, con linee sinuose ed elementi caratteristici delle nuove Renault, come i fari a forma di C nella parte bassa del frontale, che aggiungono un tocco di sportività.

Il bagagliaio è spazioso, ben più di una Clio e cʼentrano benissimo due valigie di dimensioni grandi e altri piccoli zaini. Da notare il vano secondario sotto al bagagliaio, che può essere utilizzato in caso servisse più spazio di carico. Allʼinterno sale la qualità percepita dellʼabitacolo, perché i materiali soffici e le plastiche soft touch denotano una maggior cura dei dettagli. Una menzione di merito va data allʼimpianto audio firmato Bose, con acustica di alta qualità e perfettamente distribuita allʼinterno dellʼabitacolo. Premio alla funzionalità sia per il cassetto portaoggetti estraibile che per il sedile posteriore scorrevole. Tra le chicche, il sensore dell’angolo cieco nei retrovisori esterni.

Lʼaccelerazione dellʼunità diesel è fluida e immediata, ma la dote inaspettata è la reattività della frenata e la conseguente sicurezza del veicolo quando marcia in città. I consumi medi contenuti sono un valore aggiunto del Suv: abbiamo percorso 140 km nel primo test drive col 1.5 diesel, consumando circa 4 litri ogni 100 km. Beve di più la versione turbo benzina da 120 CV ‒ tra i 6 e i 7 litri per 100 km ‒ ma è un poʼ più pepata nelle prestazioni. A ogni modo i 16.100 euro dellʼottima TCe benzina 90 CV sono una buona base di partenza.