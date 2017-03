15 marzo 2017 11:20 Tante frecce nellʼarco Renault per il 2017 Dal nuovo Captur a Koleos e Alaskan

Renault è arrivata al Salone di Ginevra con tante frecce nellʼarco, ma fresca dello smacco ricevuto dai “cugini” francesi di PSA. Con lʼacquisto di Opel, infatti, la neonata alleanza PSA-Opel diventa il secondo gruppo in Europa, scavalcando proprio Renault. Che però, scrollandosi un poʼ le spalle, si fa forte della “sua” alleanza, consolidatissima, con Nissan, Dacia, la russa AvtoVaz e la coreana Samsung Motors.

Le anteprime mondiali col brand Renault sono il nuovo Captur e la Zoe E-Sport, ma grande attenzione lʼha suscitata la Alpine A110, che riporta in auge lo storico marchio sportivo francese. Sguardi dʼinteresse li hanno catturati anche i già noti Koleos e Alaskan, il grande Suv e il pick-up che debutteranno sulle strade europee nel corso del 2017. In più cʼè lʼorgoglio di aver visto la Trezor premiata col titolo di “Concept car dellʼAnno 2016” nel corso dei Car Design Awards che si assegnano proprio a Ginevra. Una concept car è anche Zoe E-Sport, che sperimenta lʼanima sportiva su una vettura ecologica, a trazione al 100% elettrica, seguendo il lavoro che Renault sta facendo in Formula E con la monoposto e.dams, di cui questa Zoe riprende anche i colori da gara. Carrozzeria in carbonio, 450 kg di batterie su 1.400 dellʼauto, Zoe E-Sport accelera da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi.

Il restyling di Captur serve a consolidarne il primato europeo nel segmento dei crossover compatti. Lʼidentità stilistica non cambia, come le scelte vincenti delle tinte BeStyle, ma debuttano nuove combinazioni: tre colori di carrozzeria nuovi ‒ Arancione Atacama, Blu Petrolio e Nero Ametista (sulla versione Initiale Paris) ‒ una tinta Grigio Platino inedita per il tetto e lʼopzione per un tetto in vetro fisso, 6 nuove tinte per gli interni. La firma luminosa dei gruppi ottici anteriori segue ora la forma C-Shape delle luci diurne a LED, integrate nella parte inferiore del paraurti, mentre la calandra assomiglia di più a quella del fratello maggiore Kadjar. I cerchi da 17 pollici sono proposti in 4 altre varianti. Allʼinterno sono stati rinnovati il volante, i pannelli delle portiere e la plafoniera utilizza luci a LED.