Captur e Kadjar, le Renault Hypnotic

Un piccolo sovrapprezzo per un grande contenuto. Si può sintetizzare così il nuovo allestimento Hypnotic che Renault ha preparato per i suoi crossover Captur e Kadjar. Due serie limitate che saranno in vendita soltanto per un anno. Con 150 euro in più per 19.400 euro di partenza si può infatti avere Captur Hypnotic e per 200 euro in più, a 25.950 euro, ecco Kadjar Hypnotic nella versione 130 CV benzina.