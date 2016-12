Range Rover: i 45 anni di unʼicona di stile

Più di un fuoristrada di lusso. Range Rover è unʼautentica icona di stile e viene spesso immortalata accanto ai reali inglesi. Quando debuttò nel giugno del 1970 , il 4x4 britannico doveva essere un modello unico, talmente "diverso” da non prevedere eredi. Quella prima serie di Range Rover ‒ denominata Classic ‒ restò in produzione per 25 anni , fino al 1994. Oggi un modello di quella prima serie è esposto al Louvre come "lavoro esemplare di design industriale".

Range Rover nacque con lʼobiettivo di far vedere al mondo che era possibile creare fuoristrada di lusso, un binomio ritenuto fino ad allora incompatibile per la natura spartana dei veicoli da impiegare nel deserto o in montagna. Ma le cose, si sa, cambiano e anche in fretta. Con gli anni Range Rover coltiverà anche ambizioni sportive e arriveranno i primi successi: nel 1974 una versione modificata di Range Rover Classic compie la traversata del Sahara ‒ 12.000 km ‒ da ovest ad est in 100 giorni. Nel 1977 vinse nella categoria 4x4 la Londra-Sydney, percorrendo 30.000 km nel più lungo rally del mondo. E poi la Parigi-Dakar, che il regale fuoristrada inglese vinse nel 1979 e nel 1981.