Range Rover SV Autobiography

Una maestà che non ammette abdicazioni. Proprio come la regina Elisabetta in Inghilterra, patria anche del più regale dei fuoristrada al mondo: Range Rover. Una maestà evidente nella sua biografia, perché lo vediamo sovente accanto ai reali britannici ed è su una Range Rover che, poco più di un mese fa, il Principe William ha condotto fuori dallʼospedale la moglie Kate e la royal girl Charlotte Elizabeth Diana appena nata.