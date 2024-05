Speciale Motori 2024: BMW Serie 5 Touring, Ferrari 12Cilindri, Nissan Qashqai, nuova gamma Husqvarna Cross

BMW mostra la nuova Serie 5 In occasione dei sessantunesimi Internazionali d’Italia di tennis di Roma, BMW Italia ha presentato in anteprima nazionale la nuova BMW Serie 5 Touring, che arriverà in tutte le concessionarie della rete italiana a partire dal prossimo 25 maggio. Il legame tra BMW e il tennis è nato sulla base di valori condivisi, come l’integrazione, lo stile, il rispetto dell’avversario, la performance, l’eleganza, la continua ricerca della perfezione. La BMW Serie 5 Touring è stata definita dal marchio teutonico un’automobile lifestyle: la sesta generazione della BMW Serie 5 Touring è più avanzata che mai e, per la prima volta, presenta una versione completamente elettrica, ovvero la BMW i5 Touring. Se volete scoprirla con noi, guardate questo video.

Che Ferrari! Si chiama proprio come il motore che la fa ruggire, il V12 aspirato anteriore centrale. Ha un design che collega il pensiero a un'opera d'arte, accorgimenti tecnici sopraffini e soprattutto un motore V12 da 830 CV: si tratta di un'unità con degli accorgimenti importanti, come le bielle in titanio, i pistoni in alluminio e un albero motore alleggerito ed è associata a una trasmissione doppia frizione a otto marce, che incrementa del 12% la coppia a terra e riduce del 30% i tempi di cambiata. Si tratta di caratteristiche tecniche che spingono la Ferrari 12Cilindri a una velocità massima di 340 km/h e le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi. Arriverà entro la fine dell'anno in corso e potremo ammirarla in versione coupé e Spider. Se siete curiosi di saperne di più, allora cliccate sul video qui sopra.

Ufficio stampa Ferrari

Nissan Qashqai è sempre più apprezzato La Nissan Qashqai è il modello più venduto del marchio giapponese e da anni è ai vertici del segmento C-SUV. La terza generazione, lanciata nel 2021, è arrivata a metà del suo ciclo di vita ed è stata sottoposta a un importante restyling che cambia gli esterni e arricchisce la tecnologia di bordo, ma lascia invariate le motorizzazioni. La gamma 2024 abbandonerà l’allestimento base Visia, partendo direttamente dal più ricco livello Acenta. Al contempo debutta il nuovo allestimento N-Design, che si posiziona sopra il livello Tekna+. Se volete ulteriori informazioni, non perdete il video qui sopra.

Ufficio stampa Nissan

Husqvarna, le novità della gamma Cross Per concludere, non ci dimentichiamo mai del mondo che viaggia su due ruote, così questa settimana abbiamo passato in rassegna l'ultima delle novità per la Casa svedese, che si è resa protagonista per aver svelato le nuove Cross Model Year 2025, che tra le novità principali vedono il ritorno della 150 e l’arrivo della 300, entrambe 2T. La gamma comprende ora sette modelli, che sono stati aggiornati con novità per quanto riguarda il telaio, i supporti motore, le sovrastrutture e la taratura delle sospensioni. Non vi resta che guardare il video contenuto in questo articolo.