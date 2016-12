Range Rover Evoque si fa Convertibile

La prima cosa da dire dellʼoriginale Suv cabrio è che manterrà tutte le qualità fuoristradistiche dei veicoli Land Rover. La Evoque Convertibile è in grado di affrontare pendenze incredibili, e scendere quasi in perpendicolare a mozzare il fiato dei passeggeri. La "Convertibile per Tutte le Stagioni" la definiscono i manager britannici, che hanno condotto tanti severi test per definire compiutamente questʼoriginale Suv cabriolet a trazione integrale. Cʼè da scommettere che, proprio come la Evoque chiusa, anche questa sarà un successo. In queste immagini, nella tenuta di Eastnor Castle, nella contea di Herefordshire in Inghilterra, si vede lʼauto con la capote aperta guadare corsi dʼacqua profondi 50 centimetri. La Evoque Convertibile sarà presentata a novembre al Salone di Los Angeles e sarà disponibile nei principali mercati dalla primavera 2016.