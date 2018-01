Nuovo Jeep Cherokee, il lifting di qualità

Prime immagini di Jeep Cherokee Model Year 2019. Il modello di punta della gamma Jeep, il global brand ormai più importante per il gruppo FCA, si rinnova sotto il profilo estetico e dei contenuti motoristici. Lo vediamo in questi giorni al Naias 2018, il Salone internazionale dellʼauto di Detroit. Il debutto in Europa è invece previsto per la prossima estate.