Ram 1500 e gli altri, il pick-up domina la scena

Apre oggi al pubblico il Salone dellʼauto di Detroit, il Naias , nella splendida cornice del Cobo Center sul lungofiume che guarda a sud il Canada. È da sempre il distretto dellʼauto nordamericana, i due Stati del Michigan e dellʼ Ontario attaccati fra loro ma appartenenti a due Paesi diversi, che insieme accolgono più stabilimenti motoristici di tutto il resto del continente. In declino Detroit città, ma pur sempre capitale dellʼauto; in questo pezzo di Canada industriale invece si è fatto le ossa Sergio Marchionne .

Sempre le news che arrivano da Detroit dettano gli obiettivi e le strategie dei costruttori auto di tutto il mondo. Certo lʼauto a stelle e strisce prevale sul prodotto globale, e lo dimostrano le 4.000 persone assiepate sugli spalti per vedere in anteprima il nuovo Ram 1500, il grande pick-up che fu a marchio Dodge e oggi fiore allʼocchiello del gruppo FCA, il veicolo più venduto dʼAmerica. Ha scavalcato Chevrolet Silverado e Ford F-150, altri due vendutissimi pick-up, perché sono queste le auto che gli americanicomprano: 2,4 milioni soltanto nel 2017 e in calo di due punti percentuali. Il segmento si chiama “light trucks” e comprende anche Suv (maestosi) e fuoristrada, qui FCA spinge perché in questo campo si fanno volumi ed economie di scala, fatturati e utili.