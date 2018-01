11 gennaio 2018 08:40 BMW i8, la Coupé affianca la Roadster Si amplia il progetto di supercar elettriche

Lʼauto sportiva del futuro secondo BMW si sdoppia e si propone ora in due varianti. Le bellissime BMW i8 Coupé e Roadster rappresentano infatti le due facce di unʼunica moneta: quella della sportività che può sposarsi allʼalimentazione elettrica. Ma anche, è il caso di sottolinearlo, quella del design mozzafiato che non è più prerogativa delle sports car a combustione termica. Se prima BMW lʼaveva dimostrato con la i8 Roadster, adesso il discorso si allarga alla i8 Coupé. E in prospettiva cʼè la futura Serie 8.

Le nuove BMW i8 Coupé e Roadster Ufficio stampa 1 di 28 Ufficio stampa 2 di 28 Ufficio stampa 3 di 28 Ufficio stampa 4 di 28 Ufficio stampa 5 di 28 Ufficio stampa 6 di 28 Ufficio stampa 7 di 28 Ufficio stampa 8 di 28 Ufficio stampa 9 di 28 Ufficio stampa 10 di 28 Ufficio stampa 11 di 28 Ufficio stampa 12 di 28 Ufficio stampa 13 di 28 Ufficio stampa 14 di 28 Ufficio stampa 15 di 28 Ufficio stampa 16 di 28 Ufficio stampa 17 di 28 Ufficio stampa 18 di 28 Ufficio stampa 19 di 28 Ufficio stampa 20 di 28 Ufficio stampa 21 di 28 Ufficio stampa 22 di 28 Ufficio stampa 23 di 28 Ufficio stampa 24 di 28 Ufficio stampa 25 di 28 Ufficio stampa 26 di 28 Ufficio stampa 27 di 28 Ufficio stampa 28 di 28 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La nuova generazione di modelli i8 dimostra di saper conciliare dinamicità e rispetto dellʼambiente. Entrambe a due posti, mostrano un assetto da vere supercar e una silhouette la cui aerodinamicità è persino superiore alle granturismo classiche BMW. La leggerezza è un must di questi modelli così innovativi: il parabrezza è in fibra di carbonio con materie plastiche a rinforzo (CFRP) e le ruote in lega leggera da 20 pollici. La seconda generazione della i8 Roadster esprime poi al meglio lʼidea di libertà col suo tetto soft-top ad apertura elettrica e una marcia silenziosa, che in modalità elettrica raggiunge la velocità di 120 km orari. Le portiere che si aprono “ad ali di gabbiano” aggiungono emozione alle splendide vetture tedesche.