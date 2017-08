BMW Serie 8 Concept, lʼidea sportiva prende corpo

Una concept sportiva che aveva già fatto il suo debutto mondiale la scorsa primavera al Concorso dʼEleganza di Villa dʼEste, a Cernobbio, di cui il BMW Group è partner da anni. La bellezza di quella che sarà la futura ammiraglia sportiva della Casa bavarese è impressionante. Basta guardarla per rendersi conto che è un vero capolavoro dinamico. Fa suo il numero “otto”, che da sempre incarna le BMW più esclusive e già oggi identifica la bellissima BMW i8 a trazione totalmente elettrica. E le somiglianze sono evidenti, anche se della futura Serie 8 Coupé non sappiamo ancora di quali motorizzazioni disporrà. Ma con BMW non ci sarà da sorprendersi se la sportività sarà alle stelle.