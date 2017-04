7 aprile 2017 09:50 Lʼomaggio di Lapo e BMW al Memphis Design Vestite due favolose BMW i3 e i8

Dovʼè Lapo? Che sta facendo? Non è questione di gossip, intendiamoci, è che a guardare le ricerche sui browser pare siano tanti gli italiani che sʼinterrogano sulle sorti del creativo della famiglia Agnelli. Ebbene alla Milan Design Week Lapo non poteva certo mancare, e ha vestito con i maestri di stile della sua Garage Italia Customs le BMW i a trazione elettrica. Il modo migliore per celebrare il movimento Memphis Design.

Uno sfavillante scintillio di motivi gessati, a pois, zebrati, affogati in colori vivaci ‒ dal giallo al viola, dal verde al rosso ‒ o incastonati nel tricolore italiano. Eccole le BMW i3 e BMW i8 MemphisStyle Edition svelate in anteprima mondiale allʼUniCredit Pavilion di piazza Gae Aulenti. Due vetture uniche, che però saranno realizzate su misura a richiesta dellʼeventuale, sicuramente estroso, cliente. Per Lapo Elkann e Garage Italia Customs, ma anche per BMW, rappresentata alla Design Week dal responsabile dello stile Adrian van Hooydonk, un modo per rendere omaggio a una scuola di design che ha fatto storia a partire dagli anni 80, quella del Memphis Design Group, rappresentata oggi da Michele De Lucchi.