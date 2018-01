12 gennaio 2018 07:50 Tra le novità dʼinizio anno ecco Jeep Renegade 2018 Le dubbie strategie del Gruppo FCA

Il prossimo fine settimane arriverà nelle concessionarie italiane il nuovo Jeep Renegade 2018. Il gruppo FCA ha annunciato la notizia e diffuso una foto (una!) del veicolo, ma tantʼè: chi è interessato potrà conoscere il delizioso Urban Suv “made in Italy” andando negli showroom Jeep. Il punto però è un altro: tra le poche novità annunciate da FCA in questʼinizio dʼanno manca Lancia.

La domanda se la sono già posti in tanti, ma la ribadiamo: che fine farà Lancia? Lʼultimo comunicato ufficiale dedicato alla Casa fondata nel 1906 risale al 27 novembre e riguarda la presenza Lancia al Motor Show di Bologna. Oggi in gamma cʼè soltanto la Ypsilon, di un Suv sul modello Stelvio per Alfa Romeo non si è mai parlato e una berlina di alta gamma che possa ripetere i fasti di una Thema è scomparsa dai radar. Manca pure lʼerede di Delta, modello che aveva ottenuto buoni riscontri, sparito dalle strategie di Marchionne, e a questo punto si può dire che allo spirare del mandato del super manager italo-canadese (nel 2019) il vecchio, caro marchio Lancia sarà destinato al macero. Una seconda domanda allora si pone: perché?

I più diranno che nellʼera dellʼindustria globale i marchi o sono internazionali o non sono niente. Troppo piccola la dimensione del mercato italiano per giustificare investimenti su modelli venduti in volumi esigui. Ma Lancia in passato lo era un brand internazionale, ha smesso di esserlo perché qualcuno non vi ha creduto più e non ci ha messo più quattrini. È bene ricordare che fino a pochi anni fa la Ypsilon era prodotta a Termini Imerese, oggi invece in Polonia dopo la chiusura dello stabilimento siciliano! Ma con questʼottica, possiamo dire che Fiat sia un marchio davvero globale? Le nuove versioni Mirror di Fiat venderanno soltanto in Italia.