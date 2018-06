5 giugno 2018 08:50 Nuova A6 Avant, Audi prepara la wagon perfetta Comfort e dinamicità imbattibili per la categoria

Amatissima da businessman e dirigenti, Audi A6 Avant non è la semplice, versatile station wagon. È unʼammiraglia vera, punto di riferimento di una categoria che esalta il doppio binario della funzionalità e della dinamicità in ogni situazione. Unʼauto che va ovunque, che non si stanca mai e sulla quale Audi continua a investire nonostante il successo dei suoi Suv. La nuova generazione dellʼA6 Avant, lʼottava, arriverà in Italia in autunno.

Diciamo subito che in casa Audi non cʼè una station wagon più grande. Quindi chi cerca lʼassetto basso tipico delle SW ‒ che sa di trazione perfetta e piacere di guida ‒ e al tempo stesso la polivalenza dei grandi spazi (abitacolo e bagagliaio), ha nella A6 Avant la sua miglior soluzione. La nuova serie, poi, promette di strabiliare per comfort, funzionalità, dinamica di marcia, basti pensare ai nuovi motori potenti e dotati di tecnologia mild-hybrid. Significa che ai bassi regimi marciano per inerzia, in un range di velocità compreso tra 55 e 160 km/h, così da veleggiare risparmiando sul carburante e le emissioni. Inoltre i cambi automatici e la trazione integrale quattro fanno parte del bagaglio standard della vettura.

Un modello che ha la sua importanza per la Casa dei quattro anelli, perché tre Audi A6 su quattro vendute in Italia sono Avant. Il design della nuova generazione si presenta ancora più slanciato e dinamico: la silhouette sfila per quasi 5 metri di lunghezza, ma lʼaltezza è bassa (meno di 1,5 metri) e così lʼassetto risulta particolarmente dinamico. Il Cx di 0,27 è da primato per la categoria e, nonostante il montante posteriore inclinato, il bagagliaio modulare con 4 punti di aggancio offre dai 565 ai 1.680 litri di capacità. Non solo, ma visto che la A6 Avant è concepita per le lunghe percorrenze, offre a richiesta il gancio di traino che può essere sbloccato grazie a un comando elettrico.

Super assistita dallʼelettronica per comfort e sicurezza, la nuova A6 Avant conta su sistemi di navigazione e infotainment completamente integrati in rete. Tra le dotazioni allʼavanguardia spicca lo sterzo integrale dinamico: significa che fino ai 60 km/h di velocità le ruote posteriori sterzano in senso contrario alle anteriori, fino a 5 gradi. In tal modo la SW Audi garantisce un diametro di sterzata di appena 11,1 metri, quanto una compatta di segmento B! Spicca tra le dotazioni hi-tech la funzione “efficiency assistant”, che valuta in anticipo i limiti di velocità, le curve, le rotatorie per regolare la velocità. Non solo, ma questa funzione avvisa il guidatore di star intervenendo grazie al feedback tattile tramite pedale dell’acceleratore.