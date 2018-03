Audi lancia la nuova A6, classica e sportiva insieme

Arriverà entro maggio la nuova Audi A6 , ottava generazione della grande berlina dei quattro anelli. Coi suoi 4,93 metri di lunghezza e una spaziosità degli interni che si annuncia ancora maggiore rispetto allʼattuale modello, la nuova A6 si afferma come ammiraglia a tutto tondo, distinta da Audi A8 soltanto per il nuovo posizionamento super-tech di questʼultima, che punta decisa sulla guida autonoma.

Imponente, elegante, con una linea classica e filante e un Cx aerodinamico di 0,24 davvero impressionante, la nuova Audi A6 è sì unʼauto di rappresentanza, ma che non disdegna un uso sportivo. Lʼassetto è più basso di prima e la trazione integrale è presente sulle tre motorizzazioni 6 cilindri (è assente solo nel 4 cilindri 2.0 TDI 204 CV). Inoltre tutti i motori sono dotati di serie del sistema mild-hybrid , che opera congiuntamente a una batteria agli ioni di litio, così la berlina può “veleggiare”, ossia avanzare per inerzia, a velocità comprese tra 55 e 160 km/h , con un bassissimo consumo di carburante. Le 4 motorizzazioni offrono potenze che vanno da 204 a 340 CV e coppia da 400 a 620 Nm, mentre il cambio è sempre lʼautomatico a 8 rapporti tiptronic.

Fiore allʼocchiello dellʼ8° generazione di Audi A6 è la tecnologia di bordo. Il sistema “MMI touch response” permette di azionare i comandi in modo intuitivo, anche vocali, e in più è personalizzabile come uno smartphone, consentendo di collocare le funzioni desiderate sullo schermo mediante semplici tocchi “clicca e trascina”. I display sono distinti in due zone, su quello superiore da 10,1 pollici si gestiscono navigazione e infotainment e sullʼinferiore da 8,6 pollici il clima e le funzioni comfort. A richiesta cʼè anche lʼhead-up display e l’Audi virtual cockpit con display da 12,3 pollici. Straripante il comfort, dove spiccano i nuovi sedili anatomici per la zona anteriore.