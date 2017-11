Con la nuova Audi A8 scocca la 25esima Ora

Si fanno spesso studi e ricerche sul tempo che passiamo in macchina, mediamente, ogni giorno o in un anno. Ci angoscia sapere che unʼora al giorno della nostra vita è sprecato nellʼabitacolo di unʼautovettura, e guadagnare quel tempo che, su altri mezzi di trasporto, ci permettono di leggere riviste di carta e online, comunicare con amici e parenti via social o fare altre attività, è una gran cosa, vista come un miglioramento della qualità della vita. La nuova generazione dellʼammiraglia Audi offre sistemi per unire lʼesigenza di mobilità con la libertà di poter investire il maggiore tempo a disposizione.