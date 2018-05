23 maggio 2018 10:30 Peugeot moltiplica per 10 lʼesenzione del bollo in Lombardia Nuovi incentivi per chi passa a unʼauto Euro 5 o 6

La Lombardia ha confermato anche per il 2018 lʼesenzione dal pagamento del bollo per chi acquista unʼauto Euro 5 o Euro 6, purché non diesel. Esenzione valida per 3 anni e sulle vecchie auto da rottamare, ma valida anche se si acquista unʼauto usata che però rispetta le due classi di emissioni citate. Non solo, ma il bollo gratis per 3 anni vale anche se lʼacquisto è di un componente del nucleo familiare e se si opta per il leasing.

Una bella notizia, sicuramente. Ma veniamo adesso ai paletti per beneficiare dellʼesenzione regionale: la cilindrata non deve essere superiore a 2.000 cc (oltre si pensa che sia unʼauto di lusso). Quanto alla demolizione del proprio vecchio veicolo, questo deve essere Euro 0 o Euro 1 se alimentato a benzina, da Euro 0 a Euro 3 se alimentato a gasolio. Questa è una bella asticella, perché molte vetture ancora in ottime condizioni come unʼEuro 4 benzina non rientrano nella casistica per accedere allʼesenzione! In caso di demolizione, poi, si ottiene un contributo di 90 euro per le vetture da Euro 0 a Euro 3.