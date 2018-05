13 maggio 2018 07:50 Lʼelettronica attiva della Peugeot 5008 GT Dotazioni hi-tech sul grande crossover francese

Una prova basata tutta sulle nuove tecnologie per la sicurezza attiva. A proporcela è il gruppo PSA, che ha scelto la strada della tecnologia diffusa, a disposizione cioè di tutti gli automobilisti e non più soltanto di chi ha vetture premium e di gamma alta. Il gruppo francese ha iniziato dallʼesclusivo brand DS per offrire il meglio dei suoi contenuti hi-tech, ma adesso rende disponibili quelle stesse soluzioni per tutti i modelli di pari categoria, come per la nuova Peugeot 5008 GT che abbiamo provato a Milano.

Peugeot 5008 GT Da video 1 di 22 Da video 2 di 22 Da video 3 di 22 Da video 4 di 22 Da video 5 di 22 Da video 6 di 22 Da video 7 di 22 Da video 8 di 22 Da video 9 di 22 Da video 10 di 22 Da video 11 di 22 Da video 12 di 22 Da video 13 di 22 Da video 14 di 22 Da video 15 di 22 Da video 16 di 22 Da video 17 di 22 Da video 18 di 22 Da video 19 di 22 Da video 20 di 22 Da video 21 di 22 Da video 22 di 22 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il caso principe è lʼAdvance Drive Assistance System, un pacchetto di dotazioni avanzate che assiste chi sta al volante, fino al limite della guida semi-autonoma. Dentro cʼè tutto quel che oggi si definisce “sicurezza attiva”, cioè un meccanismo che interviene attivamente e da solo se il guidatore si distraesse e mancasse di svolgere le operazioni necessarie (frenate, correzioni di sterzo, ecc.). LʼAdaptive Cruise Control con funzione Stop, ad esempio, adatta la marcia dellʼauto a quella del veicolo davanti, mantenendo la velocità e frenando. Lasciandoli fare sulla nostra Peugeot 5008, si vede che il nuovo e imponente crossover francese non perde mai la giusta via, perché i sistemi dʼinformazione che dallʼelettronica arrivano alla meccanica non incidono sulla traiettoria.

Qualche altro esempio: lo “Speed Limit Detection” legge i cartelli stradali, grazie alla videocamera sul parabrezza, e si aggancia da solo al regolatore o al limitatore di velocità. Se io che guido non faccio in tempo a leggere un segnale stradale (per le più svariate ragioni), cʼè chi lo fa per me e adegua la marcia della macchina! I radar montati sul monovolume francese rilevano la strada davanti fino a 200 metri, avvisano con un alert sonoro e visivo il guidatore dellʼeventuale rischio di collisione e nel frattempo (non si sa mai) preparano anche lʼActive Safety Brake, la frenata automatica dʼemergenza. Per le auto che stanno dietro, le luci di emergenza si accendono in automatico per la forte decelerazione.

Ancora: i due sistemi “Active Lane Departure warning” e “Lane Keeping Assist” seguono due input: segnale visivo e azione sullo sterzo. Se cioè devio un poʼ troppo dalla mia linea, uscendo di corsia, la macchina mi riporta nella traiettoria giusta e io devo solo ringraziare… E ringrazio pure lʼassistente dellʼangolo cieco, che fa la stessa cosa: mi corregge la traiettoria se non mi accorgo che da dietro cʼè un veicolo un poʼ troppo vicino. E se non fosse distrazione ma stanchezza (peggio che andar di notte), Ecco il Driver Attention Alert, che verifica il modo in cui sto guidando e mi avvisa che forse è meglio prendere una pausa.