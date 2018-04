DS, il futuro parla di sport e trazione elettrica

Da Roma a Pechino è un attimo , nellʼera globale della comunicazione. Lo sanno bene i car makers mondiali, che spaziano da un angolo allʼaltro del pianeta a proporre i loro modelli, sempre più “world car”, e a parlare delle loro strategie. E la cosa vale per grandi e piccoli, tanto che il giovane marchio DS , ancora fresco della vittoria di Sam Bird del team DS Virgin Racing allʼ E-Prix di Roma , già ha fatto trapelare la concept che interpreterà il suo nuovo corso.

Il prototipo che apre a DS le porte del futuro si chiama DS X E-Tense ed è stato presentato al Salone internazionale di Pechino. A parlarci della strategia del brand da oggi al 2035 è stato, a margine del GP di Formula E a Roma, il direttore del brand DS Francesco Calcara. Non una coincidenza qualsiasi, perché la Formula E entra di diritto nella vision dellʼazienda, visto che sarà proprio il campionato mondiale di monoposto elettriche a ispirare i futuri modelli DS. Già si conosce qualcosa della nuova E-Tense FE 19, che il prossimo anno correrà col team DS Virgin Racing. Il tester dʼeccezione ce lʼhanno in casa: in 40 gare di Formula E, Sam Bird ha già vinto sette granpremi.