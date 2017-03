Peugeot nuova 5008, trasformazione compiuta

Spaziosità degli interni , grande comodità nella zona guida con ampia visuale e il vano posteriore più voluminoso della categoria (780 litri), nel quale sono nascosti due sedili facilmente estraibili per aumentare i posti fino a sette. La nuova generazione di Peugeot 5008 fa della funzionalità il suo maggior pregio . Siamo andati a Lisbona per un primo contratto col veicolo.

Eppure la carica dʼinnovazione maggiore è di natura estetica: Peugeot 5008 non è più un MPV, un monovolume , ma un SUV a tutti gli effetti , con un assetto più alto da terra e dimensioni importanti (4,65 metri di lunghezza). Quando si dice interni spaziosi e ben curati, significa che sul nuovo Suv francese ci sono 5 funzioni massaggio sui sedili anteriori (notevolmente rilassante il “lombare” nei tragitti lunghi!), fragranze di profumi esotici e rinfrescanti per l’ambiente interno, una strumentazione completamente digitale con display da 12,3 pollici , lʼultima evoluzione del Peugeot i-Cockpit , che offre una mappa della strada che si sta percorrendo in aggiunta al navigatore di bordo.

Le sensazioni di guida sono molto positive, la tenuta di strada è regolare anche su fondi non asfaltati, grazie ai tanti sistemi elettronici di sicurezza e assistenza alla guida. Su tutti lʼAdvanced Grip Control, con la funzione per frenare automaticamente la velocità in discesa, lʼActive Safety Brake con tutta la sensoristica che monitora la velocità di marcia, il superamento di corsia, le manovre di parcheggio. La frenata è precisa sia in curva sia su rettilineo e l’accelerazione è fluida con la motorizzazione turbodiesel BlueHDi da 180 CV con cambio automatico e in allestimento GT, il più sportivo del lotto.