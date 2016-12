Peugeot 5008 taglia i ponti col passato

Lʼunica cosa che rimane è il nome 5008, per il resto è tutto cambiato. Design, assetto, tecnologie, persino il posizionamento: non più monovolume ma Suv. Peugeot però non butta via il bambino con lʼacqua sporca, e quel che cʼera di buono del primo 5008 viene migliorato, come lʼabitacolo con 7 posti a sedere, e i tre della seconda fila sono tutti di uguale dimensione e con attacchi Isofix per i seggiolini bimbi.