Ne conseguono consumi ridotti del 7% rispetto al precedente cambio automatico a 6 rapporti. Segno che la sportività non fa a pugni con lʼefficienza. La Peugeot 308 GT BlueHDi 180 CV EAT8 sviluppa una coppia massima di 400 Nm, indice di ottimi spunti in accelerazione: 8,2 secondi per passare da 0 a 100 orari non sono affatto male per unʼauto a gasolio. La nuova trasmissione assicura, poi, anche piacere di guida e quel pizzico di trasgressione che si deve alle palette dietro al volante, montate di serie sulla vettura. Per aggiungere ulteriore pepe, cʼè poi il Driver Sport Pack, dove basta premere il pulsante Sport per rendere più reattivi servosterzo e acceleratore.