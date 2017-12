17 dicembre 2017 08:45 Nuova 308 GTi by Peugeot Sport per i Carabinieri Allestimento speciale per agire sul territorio di Roma

Controllare il territorio di Roma a bordo di una nuova Peugeot 308 GTi by Peugeot Sport. Lo faranno i Carabinieri con questa speciale piccola “bestiolina” da oltre 270 cavalli, vestita con la livrea dell’Arma. La vettura avrà anche il compito di eseguire interventi speciali, tipo il trasporto di organi e sangue oppure per i servizi di scorta in occasione di cerimonie istituzionali.

La livrea dellʼArma per la 308 GTi Ufficio stampa 1 di 15 Ufficio stampa 2 di 15 Ufficio stampa 3 di 15 Ufficio stampa 4 di 15 Ufficio stampa 5 di 15 Ufficio stampa 6 di 15 Ufficio stampa 7 di 15 Ufficio stampa 8 di 15 Ufficio stampa 9 di 15 Ufficio stampa 10 di 15 Ufficio stampa 11 di 15 Ufficio stampa 12 di 15 Ufficio stampa 13 di 15 Ufficio stampa 14 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La nuova 308 GTi by Peugeot Sport per lʼArma è stata presentata nei giorni scorsi a Roma, al comando generale dei Carabinieri, presente il Comandante Generale Tullio Del Sette e il Direttore Generale di Groupe PSA Italia Massimo Roserba. Tante le modifiche per rendere unica questa versione dʼordinanza della berlina 5 porte transalpina, rese possibili grazie allʼallestimento speciale realizzato dalla carrozzeria torinese NCT, insignita di recente del Premio 100 Eccellenze Italiane. Lʼauto è dotata di segnalatori luminosi a nano-LED, che offrono agli operatori la massima visibilità, supporti porta arma lunga a bloccaggio meccanico, un piano scrittoio illuminato ricavato nella cappelliera posteriore e dotato di doppia presa USB, oltre alla predisposizione coi sistemi di comunicazione e scambio dati operativo Odino.