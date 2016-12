Lezioni di guida per neopatentati: premio a Ford

Il programma per giovani neopatentati "Driving Skills for Life” di Ford è stato premiato col "Volante Sicuro” . Il riconoscimento è alla sua prima edizione ed è stato voluto da Videomotori in collaborazione con Michelin , per mettere in evidenza le iniziative promosse dalle aziende automotive nel campo della sicurezza. "Il premio Volante Sicuro sarà assegnato ogni anno – spiega Maurizio Caldera , direttore di Videomotori – per sensibilizzare le Case automobilistiche a intervenire in modo diretto e mirato verso il pubblico dei giovani, perché si mettano al volante sempre coscienti e responsabili".

Il programma di training per neopatentati "Driving Skill for Life” è stato lanciato da Ford in Nord America 10 anni fa, ed è poi approdato in varie altre parti del mondo, coinvolgendo circa 100 mila giovani. Soltanto lo scorso anno è però arrivato in Italia e ha coinvolto oltre 6.000 neopatentati tra i 18 e i 24 anni, ma lʼintento è di proseguire anche in futuro. Le lezioni del programma, teoriche e pratiche, insegnano a gestire la velocità e le prestazioni del veicolo, a identificare le situazioni di potenziale pericolo, a conoscere gli pneumatici e altre parti dellʼautomobile, a evitare le distrazioni. Perché non basta affidarsi esclusivamente allʼelettronica per evitare incidenti, anzi meccanismi come lʼABS e il controllo di stabilità vanno conosciuti nelle loro modalità dʼintervento. Allʼinsegna del motto "imparare a stare in auto", proprio del programma Ford.