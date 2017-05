Cʼera una volta il Salone dellʼAuto di Torino , e la città della Fiat accoglieva il meglio della produzione europea e mondiale. Ma che non si dica che non cʼè più, perché da qualche anno, tre per lʼesattezza, la capitale sabauda ha ritrovato lʼorgoglio di essere una vetrina importante per il mondo delle quattro ruote, e lo fa attraverso il Salone dellʼAuto del Parco Valentino .

Tre edizioni, ma un calendario che cresce di volta in volta. Manca ormai un mese allʼevento e questʼanno sono 5 giorni, dal 7 allʼ11 giugno, che coinvolgeranno non soltanto il celebre parco sulle rive del Po ma vari luoghi di Torino. Al Parco Valentino, cuore dellʼesposizione commerciale, è previsto lʼingresso libero e lʼapertura fino alle ore 24. I brand attesi sono 50, per gli italiani la presenza è completa, si va da Abarth a Touring Superleggera, in ordine alfabetico. Ma anche gli stranieri sono annunciati in massa, dal ritrovato marchio Alpine a Volvo e Volkswagen, passando per il blasone britannico di Aston Martin e Bentley e quello americano di Cadillac e Corvette, ma poi ci sono tutti! Gli organizzatori si attendono allʼincirca 800 mila visitatori.