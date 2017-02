Automotoretrò, Torino celebra lʼauto dʼepoca

Apre domani e durerà fino a domenica 5 febbraio Automotoretrò , la rassegna dedicata alle auto storiche che si svolge a Torino nellʼarea del Lingotto Fiere . Un evento importante e non soltanto perché allʼ edizione numero 35 , ma perché segna il debutto della nuova divisione FCA Heritage , che raccoglie tutti i marchi del giovane gruppo Fiat Chrysler Automobile.

In concomitanza con Automotoretrò si svolge anche Automotoracing , giunta allʼottava edizione. Insieme le due rassegne hanno visto la presenza di più di 65.000 visitatori lo scorso anno , con oltre 1.200 espositori e 14 Case automobilistiche, più la partecipazione di 300 piloti. Espressione di questʼincontro è Alfa Romeo 4C Spider , una supercar contemporanea che però incarna tutta la tradizione sportiva della Casa del biscione, e che è tra le protagoniste dellʼevento, insieme agli altri tre marchi italiani di FCA: Fiat, Lancia e Abarth . Ad accogliere la selezione di auto dʼepoca FCA Heritage è il Padiglione 1.

Lo spazio espositivo riproduce un garage anni 50 e anche gli attrezzi in esposizione seguono lo stesso filone. Questʼanno cadono i 60 anni della Flaminia (la produzione iniziò nel 1957), una delle vetture più belle e amate del marchio Lancia. Tra le altre perle, la Coupé Pininfarina del 1958 e la Loraymo del 1960 appartenuta al designer Raymond Loewy. Il marchio Alfa Romeo espone la 2600 Sprint del 1962 , disegnata da Giorgetto Giugiaro e carrozzata Bertone, mentre Fiat porta al Lingotto l’unico prototipo esistente della Fiat 700 progettata da Dante Giacosa nel 1940 . Rimase incompiuta, causa la guerra. Nel segno della sportività la presenza Abarth, con la 1000 Monoposto Record del 1960 che permise alla Casa dello Scorpione di conquistare 8 record sul circuito di Monza. Un tributo postumo a Mario Poltronieri , storica voce RAI della Formula 1 e pilota Abarth.

Alla storia dei 4 brand italiani è dedicato il nuovo portale www.fcaheritage.com. Sul sito gli appassionati avranno l’opportunità di iscriversi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati sulle attività e i servizi che saranno progressivamente resi disponibili. Per i proprietari delle auto storiche Alfa Romeo, Fiat e Lancia, sarà inoltre possibile richiedere il “Certificato dʼOrigine”, mentre per Lancia e Abarth sono anche disponibili i servizi di restauro e le certificazioni di autenticità.