A Volvo il Car Design Award

Le tre nuove Volvo della gamma 90 hanno conquistato, fino a oggi, 66 premi internazionali ! E tanto basta a far capire quale sia stato lʼapprezzamento internazionale per i nuovi modelli XC90 Suv, S90 berlina e V90 station wagon. Lʼultimo premio arriva proprio dallʼItalia ed è il Car Design Award assegnato a Torino a Thomas Ingenlath , il responsabile del Design Volvo.

Alla gamma 90 è stato riconosciuto il premio per il miglior linguaggio stilistico di brand. Il costruttore svedese ha fatto innumerevoli sforzi negli ultimi anni per rinnovare la sua immagine, che non riguarda soltanto le ammiraglie della gamma 90, ma anche i modelli più piccoli e ‒ come vediamo in queste immagini ‒ i prototipi dei modelli che verranno. I concetti di stile incarnati dalla Concept 40 saranno presto implementati sulle future Volvo. La premiazione da parte della rivista Auto&Design, che assegna il Car Design Award dal 1984, è avvenuta al Parco Valentino in occasione della seconda edizione del Salone auto di Torino.