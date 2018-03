3 marzo 2018 09:30 New Stratos, il sogno proibito per pochi eletti A Ginevra debutta la supercar su base Ferrari F430

Per i costruttori auto italiani, il Salone di Ginevra rappresenta ormai il “loro” salone ed è qui che portano le novità più intriganti. La rassegna aprirà lʼ8 marzo e già si sa che gli italiani faranno le cose in grande: Fiat svela lʼinedita 124 Spider S-Design e Abarth la 124 GT, Alfa Romeo le versioni “NRing” di Stelvio Quadrifoglio e Giulia Quadrifoglio e Ferrari la 488 Pista. Ma tra le righe della partecipazione italiana cʼè anche la sorpresa della New Stratos.

Lancia Stratos e New Stratos Dal Web 1 di 12 Dal Web 2 di 12 Dal Web 3 di 12 Dal Web 4 di 12 Dal Web 5 di 12 Dal Web 6 di 12 Dal Web 7 di 12 Dal Web 8 di 12 Dal Web 9 di 12 Dal Web 10 di 12 Dal Web 11 di 12 Dal Web 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Andiamo a scoprirla questa nuova, stupefacente coupé biposto, che richiama la leggendaria Lancia Stratos, dominatrice dei rally negli anni 70 e sogno proibito di tanti appassionati. Una vettura disegnata da Marcello Gandini, padre di supercar epocali come le Lamborghini Miura e Countach, e che oggi torna a nuova vita grazie alla costanza dellʼimprenditore tedesco Michael Stoschek, e partendo dalla base di una Ferrari F430. La New Stratos debutterà proprio allʼ88° Salone di Ginevra, ma nel frattempo la Manifattura Automobili Torino, che ha sede a Rivalta, ha ottenuto la licenza per produrre una serie limitata di 25 esemplari della vettura.

Leggerissima coi suoi scarsi 1.250 chili (comʼera leggera la mitica Lancia Stratos), la nuova supercar italiana è realizzata con telaio in alluminio e una carrozzeria in fibra di carbonio. Monta il motore 8 cilindri di 4,3 litri che sviluppa la potenza di 550 CV e una coppia di 520 Nm, e si avvale di un cambio sequenziale a 6 marce. Le prestazioni sono più da Ferrari in pista che da rally: da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e velocità che può arrivare a 330 km orari. I dischi in carboceramica assicurano la valenza sportiva della New Stratos, che sarà proposta alla clientela nelle varianti GT e Safari, omaggio al modello da rally originale.