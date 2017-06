Nel weekend i 107 anni del brand al Museo di Arese

Il neonato Museo Alfa Romeo, nella sede storica dellʼex stabilimento ad Arese e a due passi dallʼarea che fu dellʼExpo, organizza tanti eventi il prossimo weekend. Per rendere omaggio a una storia unica, fatta di successi sportivi (fu unʼAlfa Romeo la prima vettura a vincere una gara di Formula 1) e modelli stradali che hanno fatto la storia dellʼindustria automobilistica. Il programma prevede una sfilata di modelli storici ‒ Grand Prix Slot Alfa Romeo ‒ e la parata di Alfa 164 sulla pista del Museo. Vedrà anche la presenza dei progettisti del Centro Stile, che in diretta disegneranno modelli sperimentali per far vedere come nasce unʼautomobile, mentre i più piccini potranno colorare uno dei modelli creati dai progettisti.