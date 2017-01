FCA Heritage, il Belpaese dellʼautomobile

Con FCA Heritage si insegue il progetto ambizioso di ripercorrere la storia di modelli auto che ci hanno accompagnato nella nostra vita e in quella dei nostri padri. Modelli che hanno segnato unʼepoca, talvolta popolari talvolta esclusivi, in alcuni casi rarissimi. La divisione guidata da Giolito intende recuperare il filo con questa clientela, fornendo le giuste prospettive per il recupero, la conservazione e la certificazione storica di questi veicoli. I tecnici FCA permettono così di recuperare vere e proprie leggende dellʼautomobilismo italiano e trasformarle in Auto Classiche certificate.