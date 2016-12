Yamaha MT-10, naked da capogiro

Arriva a maggio la Yamaha stradale più potente e dinamica, la MT-10 con motore Euro 4. Grazie al suo passo corto ‒ 1.400 mm ‒ e ad unʼaltezza da terra della sella di 825 mm, la naked sportiva giapponese, vista a Verona al Motor Bike Expo , garantisce unʼagilità e una facilità di guida impensabili per la categoria. E nonostante il peso di 210 kg non sia propriamente dei più leggeri.

Il motore della nuova Yamaha MT-10 deriva dal Crossplane 4 cilindri in linea da un litro di cilindrata, quello della YZF-R1 per intenderci. Sviluppa la considerevole potenza di 160 CV a 11.500 giri/minuto e una coppia massima di 111 Nm a 9.000 giri, che garantisce unʼaccelerazione impressionante. Soltanto che questa è una naked stradale e non una superbike come la R1! Il telaio Deltabox, estremamente agile, permette alla MT-10 di sprigionare tanta aggressività e offrire, di conseguenza, unʼesperienza di guida del tutto nuova. Disponibile nelle colorazioni Night Fluo, Tech Black e Race Blu, la nuova Yamaha MT-10 costerà 12.990 euro, ma sono tanti gli accessori disponibili a richiesta, come ad esempio lo scarico Akrapovic.