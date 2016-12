Yamaha MT-09 Tracer, 3 cilindri da sballo

Giovane ed esuberante, la gamma Yamaha MT offre il mix perfetto tra performance, facilità di guida e leggerezza. Si va dalla piccola 125 alla bicilindrica MT-07, fino al top di gamma MT-09 Tracer con motore 3 cilindri, di cui Yamaha lancia ora il Model Year 2015. Una moto che si segnala per la versatilità dʼuso, perché promette piacere di guida sportiva e il giusto comfort nei lunghi viaggi, con sia la sella che il manubrio regolabili in due posizioni differenti .

Leggero e compatto, il motore 3 cilindri di 850 cc sviluppa ben 115 CV , che consente alla MT-09 Tracer prestazioni in stile YZF, visto che raggiunge i 300 km orari di velocità. Le qualità sportive parlano di accelerazione impressionante, coppia straordinaria ed erogazione lineare. Ma la nuova Tracer MT-09 non trascura le esigenze della guida sicura e di serie vanta lʼABS e il controllo elettronico di trazione TCS , disinseribile volendo, ma se attivo è in grado di prevenire lo slittamento della ruota posteriore assicurando il massimo grip sui fondi scivolosi. Il pilota può settare la marcia in base a tre mappature. Il telaio in alluminio è leggero e snello , ciò che ha permesso il montaggio esterno dei perni del forcellone, una scelta che ha permesso ai tecnici Yamaha di contenerne al minimo la larghezza nella zona delle pedane e offrire così al pilota una migliore ergonomia e una sensazione di controllo superiore.

Il look della nuova MT-09 Tracer MY 2015 propone un originale cupolino in materiale composito multistrato, con il doppio faro integrato, progettato per migliorare la penetrazione aerodinamica e ridurre le turbolenze, sì da proteggere meglio in caso di forte vento laterale. Inediti anche i paramani. Il doppio faro anteriore impiega luci diurne e posteriori a LED, una tecnologia che produce un fascio luminoso potente ed efficace. Disponibile in tre colorazioni, la nuova Yamaha MT-09 costa 9.590 euro.